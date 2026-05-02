ベトナムの原油調達支援＝重要鉱物確保で協力―日越首脳会談

政治・外交

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【ハノイ時事】高市早苗首相は２日（日本時間同日）、ベトナムのレ・ミン・フン首相とハノイの首相府で会談し、経済安全保障分野の協力を日越関係の柱に加えることで合意した。緊張の続く中東情勢を踏まえ、日本が官民でベトナムの原油調達を支援する方向で一致。レアアース（希土類）を含む重要鉱物のサプライチェーン（供給網）強化を目指して連携していく方針を打ち出した。

原油調達の支援対象はベトナム北中部にあるニソン製油所。アジア各国に対し、総額１００億ドル（約１．６兆円）規模の金融支援を行う枠組み「パワー・アジア」の第１弾の案件となる。

会談は約５０分行われた。その後の共同記者発表で高市首相は「日本、ベトナム、インド太平洋地域を共に強く豊かにしていく協力を確認した」と強調。フン首相は経済安保分野の共同歩調に期待を示した。

両首相は経済安保の「優先協力事項リスト」をまとめ、(1)宇宙や情報通信など科学技術(2)半導体の研究・開発(3)人工知能（ＡＩ）の活用(4)エネルギー・重要鉱物の確保(5)農業・食料安保―の各分野の連携を確認。経済の自律性と強靱（きょうじん）性を高める方向を共有した。

デジタル化や防災、水利に関する具体的な協力事項を定めた文書も交わした。

ベトナムのレ・ミン・フン首相（右）と握手する高市早苗首相＝２日、ハノイ（ＡＦＰ時事）ベトナムのレ・ミン・フン首相（右）と握手する高市早苗首相＝２日、ハノイ（ＡＦＰ時事）

ベトナムへの出発を前に記者団の取材に応じる高市早苗首相＝１日午後、首相公邸ベトナムへの出発を前に記者団の取材に応じる高市早苗首相＝１日午後、首相公邸

トー・ラム共産党書記長兼国家主席（右）と握手する高市早苗首相＝２日、ハノイ（ＥＰＡ時事）トー・ラム共産党書記長兼国家主席（右）と握手する高市早苗首相＝２日、ハノイ（ＥＰＡ時事）

トー・ラム共産党書記長兼国家主席（右）と会談する高市早苗首相＝２日、ハノイ（ＡＦＰ時事）トー・ラム共産党書記長兼国家主席（右）と会談する高市早苗首相＝２日、ハノイ（ＡＦＰ時事）

共同記者発表に臨むベトナムのレ・ミン・フン首相（右）と高市早苗首相＝２日、ハノイ（ＡＦＰ時事）共同記者発表に臨むベトナムのレ・ミン・フン首相（右）と高市早苗首相＝２日、ハノイ（ＡＦＰ時事）

歓迎式典に臨む高市早苗首相とベトナムのレ・ミン・フン首相（左）＝２日、ハノイ（ＡＦＰ時事）歓迎式典に臨む高市早苗首相とベトナムのレ・ミン・フン首相（左）＝２日、ハノイ（ＡＦＰ時事）

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