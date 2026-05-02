水不足、連休観光地直撃＝遊覧船運休や温泉営業減―事業者らから不安の声

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昨年夏以降の少雨などに伴い、各地の観光地が水不足に苦しんでいる。繁忙期となるはずの大型連休だが、遊覧船の運休や温泉施設の営業日数減などの影響が出ており、事業者らからは不安の声が相次ぐ。

富士山周辺の湖では昨年から水位低下が続く。遊覧船を運営する富士五湖汽船（山梨県富士河口湖町）は、本栖湖の「もぐらん」を運航停止し、河口湖の「天晴」は経路を変更した。藤井一弥代表（５７）は「こんなに水位が下がることはめったにない。水不足や燃料費高騰の問題はあるが、今年も多くの人に来てもらえたら」と願う。

栃木県日光市の中禅寺湖では、水位低下で桟橋に船を着けられなくなった。中禅寺湖遊覧船（同市）は、通常なら湖の桟橋３カ所に立ち寄って船を運航するが、臨時通過を余儀なくされている。

副支配人の山田和行さん（６０）は「お客さんも、目的地に行きづらいことにもどかしさを感じているのでは」と嘆く。一方で、「普段なら隠れている陸続きの景色が見られる。前向きに捉えて頑張りたい」と奮起する。

同湖でボートの貸し出しを行う「レークオカジン」（同市）は浅瀬の干上がりを受け、水が十分ある場所にボート置き場を新設した。岡本浩和代表（５６）は「置き場が遠くなって手間がかかる。いつもの３倍は体力を使っている」とこぼした。

水不足の影響は温泉にも。群馬県富岡市の妙義ふれあいプラザ妙義温泉「もみじの湯」では、源泉に加え生活用水も使うため、二つある露天風呂をすべて３月から休止した。内風呂だけの営業で、休館日も週１日から週２日に増やした。同月の入館者数は昨年同月比で７～８割に落ち込んだ。

露天風呂再開のめどは立たず、同市観光協会の新井良一専務理事（６６）は「今後の営業がどうなるのか、本当に困っている」と不安を隠せない。

一方で、再開できた施設も。長野県筑北村では、２月中旬に出された給水制限が３月３１日で解除された。温泉施設「坂北荘」は、臨時休業以来約１カ月半ぶりに客を湯に迎えることができた。村民らが紙製食器の活用などで節水に取り組んだ成果といい、施設の大塚文登さん（７４）は「素晴らしいことで、ありがたい」と喜びをかみしめた。

「もみじの湯」で休止が続く露天風呂（群馬県富岡市観光協会提供）

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