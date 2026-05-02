コロナ激減「多数が免疫獲得」＝連休、高齢者ら人混み注意―５類移行３年・ＪＩＨＳ

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新型コロナウイルスが感染症法上、季節性インフルエンザと同じ５類に移行してから間もなく３年。感染者は激減しており、国立健康危機管理研究機構（ＪＩＨＳ）は「多くの人が免疫を獲得したと考えられる」と分析するが、高齢者らにはなお重症化リスクが残る。ＪＩＨＳの齋藤智也・感染症危機管理部長は「大型連休は人混みに注意し、感染対策を」と呼び掛ける。

ＪＩＨＳは、全国約３０００の定点医療機関でコロナの患者数を集計。４月１３～１９日の１定点当たりの感染者数は０．６８人で、昨年同期（１．７７人）の半分以下になった。２０２４年同期は定点医療機関数が約５０００だったため単純比較はできないが、３．６４人に上っていた。

齋藤氏は、感染者減の要因を「コロナの検査を受ける機会が減少した可能性もある」としつつ、「ワクチンやこれまでの感染を通じ、多くの人が免疫を獲得したのではないか」と考察する。免疫は時間とともに弱まるが、一定の重症予防効果は残るという。「コロナは過度に怖がる必要はなくなった」と評価する。

コロナ感染者数は、新たな変異株が出現することで拡大してきた。最近、海外では従来と系統が異なる「ＢＡ３．２」と呼ばれる株が増えており、日本でも確認された。世界保健機関（ＷＨＯ）は昨年１２月、「監視下の変異株」と位置付けた。

この変異株は、感染力はあまり強くなく、症状などもこれまでと大きな違いはないという。ただ、「コロナは終わったわけではない。依然として高齢者や基礎疾患がある人の重症化リスクは高い」と齋藤氏。「リスクのある人は人混みを避けたり、マスクをしたりするなど対策をしてほしい」と注意を促した。

国立健康危機管理研究機構（ＪＩＨＳ）の齋藤智也・感染症危機管理部長＝４月２１日、東京都新宿区

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