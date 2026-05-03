エネルギー双方向協力確認へ＝日豪首脳、４日会談

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【キャンベラ時事】高市早苗首相は４日午前（日本時間同）、オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談する。両首脳は中東情勢悪化に伴う世界的な原油・石油製品の供給不安を踏まえ、エネルギー資源を供給し合う双方向の協力を確認。これを含む経済安全保障分野の連携強化をうたった共同宣言を発表する見通しだ。

今年は日豪両国の友好協力基本条約署名５０周年に当たり、高市首相はアルバニージー首相から招待を受けた。３日午前に１カ国目の訪問国のベトナムを離れ、同日夜に豪州入りした。

日本は石炭の輸入量の７割、液化天然ガス（ＬＮＧ）の４割、鉄鉱石の６割を豪州に依存。豪州は産油国ながら精製能力に限りがあり、航空燃料や軽油の大半を日本を含む他国からの輸入に頼っている。両首脳は会談で、エネルギー資源の相互供給を安定的に継続することを申し合わせる見込みだ。

外交政策をテーマにスピーチする高市早苗首相＝２日、ハノイ（ＡＦＰ時事）

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