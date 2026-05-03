高市首相「決断へ議論進める」＝改憲派集会にメッセージ

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高市早苗首相（自民党総裁）は憲法記念日の３日、憲法改正派が東京都内で開いた集会にビデオメッセージを寄せ、国会での発議に意欲を示した。「議論のための議論であってはならない。国会で決断のための議論を進めていく」と強調。安全保障環境や人口動態の変化に触れ、「憲法は時代の要請に合わせて本来、定期的な更新が図られるべきだ」と訴えた。

改憲派の集会で、自民と連立政権を組む日本維新の会の阿部圭史氏は、９条改正と緊急事態条項創設を掲げた。国民民主党の玉木雄一郎代表は、国会の憲法審査会に条文起草委員会を設置し、具体案の検討に入るよう主張。「議論が積み重なってきたのは緊急事態条項だ」との認識も示した。

護憲派が都内で開いた集会には立憲民主、共産、れいわ新選組各党などが参加した。立民の吉田忠智氏は「９条を含む平和憲法は日本の宝だ」と改憲阻止を明言。共産の田村智子委員長は「『憲法を守れ』の圧倒的な世論をつくる」と決意を示し、れいわの山本譲司幹事長は「改憲をもくろむ内閣をひっくり返そう」と呼び掛けた。

一方、与野党幹部は３日放送のＮＨＫ番組に出演した。中道改革連合の階猛幹事長は、緊急事態条項に関し「衆院解散権の制約や、臨時国会召集の円滑化もセットで議論すべきだ」と要求。参政党の神谷宗幣代表は「厳しい国際情勢の中で生き残れる日本の形を考える必要がある」と述べた。

公明党の西田実仁幹事長は「制定時に想定していなかったことを加える『加憲』の立場だ」と説明。チームみらいの古川あおい政調会長は「個別の条項について、改正が必要なのか丁寧な議論が必要だ」と語った。番組は１日に収録された。

改憲派集会に寄せられた高市早苗首相のビデオメッセージ＝３日午後、東京都千代田区

護憲派集会でプラカードを掲げる（右から）立憲民主党の吉田忠智氏、共産党の田村智子委員長、れいわ新選組の山本譲司幹事長、社民党の福島瑞穂党首、沖縄の風の伊波洋一氏＝３日午後、東京都江東区

改憲派集会で発言する国民民主党の玉木雄一郎代表＝３日午後、東京都千代田区

改憲派集会で発言する日本維新の会の阿部圭史氏＝３日午後、東京都千代田区

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