高市首相「決断へ議論進める」＝改憲派集会にメッセージ

政治・外交

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高市早苗首相（自民党総裁）は憲法記念日の３日、憲法改正派が東京都内で開いた集会にビデオメッセージを寄せ、国会での発議に意欲を示した。「議論のための議論であってはならない。国会で決断のための議論を進めていく」と強調。安全保障環境や人口動態の変化に触れ、「憲法は時代の要請に合わせて本来、定期的な更新が図られるべきだ」と訴えた。

改憲派の集会で、自民と連立政権を組む日本維新の会の阿部圭史氏は、９条改正と緊急事態条項創設を掲げた。国民民主党の玉木雄一郎代表は、国会の憲法審査会に条文起草委員会を設置し、具体案の検討に入るよう主張。「議論が積み重なってきたのは緊急事態条項だ」との認識も示した。

護憲派が都内で開いた集会には立憲民主、共産、れいわ新選組各党などが参加した。立民の吉田忠智氏は「９条を含む平和憲法は日本の宝だ」と改憲阻止を明言。共産の田村智子委員長は「『憲法を守れ』の圧倒的な世論をつくる」と決意を示し、れいわの山本譲司幹事長は「改憲をもくろむ内閣をひっくり返そう」と呼び掛けた。

一方、与野党幹部は３日放送のＮＨＫ番組に出演した。中道改革連合の階猛幹事長は、緊急事態条項に関し「衆院解散権の制約や、臨時国会召集の円滑化もセットで議論すべきだ」と要求。参政党の神谷宗幣代表は「厳しい国際情勢の中で生き残れる日本の形を考える必要がある」と述べた。

公明党の西田実仁幹事長は「制定時に想定していなかったことを加える『加憲』の立場だ」と説明。チームみらいの古川あおい政調会長は「個別の条項について、改正が必要なのか丁寧な議論が必要だ」と語った。番組は１日に収録された。

改憲派集会に寄せられた高市早苗首相のビデオメッセージ＝３日午後、東京都千代田区改憲派集会に寄せられた高市早苗首相のビデオメッセージ＝３日午後、東京都千代田区

護憲派集会でプラカードを掲げる（右から）立憲民主党の吉田忠智氏、共産党の田村智子委員長、れいわ新選組の山本譲司幹事長、社民党の福島瑞穂党首、沖縄の風の伊波洋一氏＝３日午後、東京都江東区護憲派集会でプラカードを掲げる（右から）立憲民主党の吉田忠智氏、共産党の田村智子委員長、れいわ新選組の山本譲司幹事長、社民党の福島瑞穂党首、沖縄の風の伊波洋一氏＝３日午後、東京都江東区

改憲派集会で発言する国民民主党の玉木雄一郎代表＝３日午後、東京都千代田区改憲派集会で発言する国民民主党の玉木雄一郎代表＝３日午後、東京都千代田区

改憲派集会で発言する日本維新の会の阿部圭史氏＝３日午後、東京都千代田区改憲派集会で発言する日本維新の会の阿部圭史氏＝３日午後、東京都千代田区

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