新小１女子、将来は「ケーキ屋」＝２８年連続トップ、男子は「警察官」―民間調査

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５日は「こどもの日」。新小学１年生に将来就きたい職業を尋ねると、女子の１位は２８年連続で「ケーキ屋・パン屋」だったことが４日までに、民間企業の調査で分かった。男子のトップは昨年に続き「警察官」で、親が就かせたい職業は男女ともに「公務員」が首位だった。

調査は、ランドセルの素材を製造・販売するクラレ（東京都千代田区）が１９９９年以降、毎年実施。今回は昨年５月～今年１月にインターネットで行い、今春入学する新１年生や保護者ら計８０００人から回答を得た。

男子では、トップの「警察官」は１５．６％。「スポーツ選手」（１２．３％）、「消防・レスキュー隊」（１０．８％）と続いた。スポーツ選手の内訳はサッカー（５２．２％）が最多で、野球（２１．２％）やバスケットボール（３．３％）といった回答が目立った。２０年前の調査と比べ、野球が約１０ポイント減り、ｅスポーツや陸上競技などが増えた。

女子では、「ケーキ屋・パン屋」は２１．２％で、調査開始以降、首位を保っている。「芸能人・歌手・モデル」（１０．６％）が続き、「アイスクリーム屋」（５．５％）が初めて３位に入った。「消防・レスキュー隊」への関心も高まり、昨年の倍近い２．５％で、過去最高の１２位に。男子首位の「警察官」（４．８％）は５位だった。

親が就かせたい職業のトップ３は、男子が「公務員」「会社員」「スポーツ選手」の順で、女子が「公務員」「看護師」「会社員」だった。男女ともに公務員が首位になるのは２年連続で、同社担当者は「安定した職を願う親心がうかがえる」と話している。

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