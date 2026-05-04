防衛協力拡大へ対話枠組み＝日インドネシア防衛相が会談

政治・外交

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【ジャカルタ時事】小泉進次郎防衛相は４日、インドネシアのシャフリィ国防相と首都ジャカルタで会談し、防衛協力拡大の取り決めに署名した。政治、政策、部隊運用の各部門トップによる対話の枠組みを新設。防衛装備品を巡る協力を加速させる。

新枠組みは「統合防衛対話メカニズム」。閣僚級の下で、事務次官級が政策、統合幕僚長級が部隊運用をそれぞれ協議する。

小泉氏は会談で、防衛装備移転三原則と運用指針の改定により、武器輸出を原則可能としたことを説明。インドネシア政府は、海上自衛隊の中古潜水艦の調達に関心を示しており、シャフリィ氏は日本政府の対応を歓迎した。

両氏は装備品協力の深化に向け、事務レベルのワーキンググループ設置で合意。小泉氏は会談後、記者団に「同志国との連携強化の観点から、意義のある防衛装備移転を進めていく」と強調した。

防衛協力の拡大に向けた取り決めに署名した小泉進次郎防衛相（左）とインドネシアのシャフリィ国防相＝４日、ジャカルタ防衛協力の拡大に向けた取り決めに署名した小泉進次郎防衛相（左）とインドネシアのシャフリィ国防相＝４日、ジャカルタ

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