乗客の１人は日本人＝集団感染疑いのクルーズ船

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【パリ時事】大西洋を航行中に乗客３人が死亡し、ネズミなどのげっ歯類が媒介する「ハンタウイルス」の集団感染の疑いが出ているクルーズ船「ＭＶホンディウス」の運航会社は４日、乗客乗員は約１５０人で、乗客に日本人１人が含まれると発表した。乗員２人が不調を訴えているが、他に感染の兆候がある者は船内にいないという。

死亡した乗客を含む２人の感染が確認され、４人が疑われている。世界保健機関（ＷＨＯ）のクルーゲ欧州地域事務局長はＳＮＳへの投稿で、感染が船外に拡大するリスクは低いと強調。「パニックになったり、渡航制限を課したりする必要はない」と冷静な対応を求めた。

運航会社や報道によると、乗客のオランダ人男性（７０）が４月１１日に死亡。男性の遺体と共に同２４日に下船した妻（６９）も体調を崩して亡くなった。５月２日にはドイツ人乗客が船内で死亡。乗客の英国人男性（６９）は南アフリカに搬送され、集中治療を受けている。

４日、カボベルデ・プライア沖に停泊するクルーズ船「ＭＶホンディウス」（ＡＦＰ時事）

世界保健機関（ＷＨＯ）本部前の表示板＝スイス・ジュネーブ（ＡＦＰ時事）

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