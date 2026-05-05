日比、護衛艦輸出へ協議体＝装備協力を促進―防衛相会談

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【マニラ時事】小泉進次郎防衛相は５日、フィリピンのテオドロ国防相と首都マニラで会談し、防衛装備・技術協力を進めるため当局間のワーキンググループを新設することで合意した。比側が調達を検討する海上自衛隊の中古護衛艦を念頭に、輸出の具体化を急ぐ。

小泉氏は会談後、記者団に「移転時期や隻数を含む諸条件について早期に結論を得るべく精力的に議論する」と述べた。

フィリピンは対潜・対艦ミサイルなどを備える「あぶくま型」護衛艦に関心を寄せる。輸出が実現すれば自衛隊との相互運用性が高まり、抑止力・対処力の向上につながると期待されている。

テオドロ氏は会談で、防衛装備移転三原則と運用指針の改定による日本の武器輸出ルール緩和に対して支持を表明。両氏は装備品や技術分野の協力促進に関する声明を発表した。

中国が進出を強める東・南シナ海情勢についても協議。「力や威圧による一方的な現状変更の試みに反対する」ことを確認した。

小泉氏はこれに先立ち、マルコス大統領を表敬訪問した。

握手する小泉進次郎防衛相（左端）とフィリピンのテオドロ国防相（左から３人目）＝５日、マニラ（ＡＦＰ時事）

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