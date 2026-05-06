アイヌ遺骨７体を返還＝英自然史博物館で式典
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【ロンドン時事】英国自然史博物館は５日、所蔵していたアイヌ民族の遺骨７体を日本から訪れたアイヌ団体代表らに返還した。海外に持ち出された遺骨の返還は、２０１７年にドイツから行われて以降４例目。英国絡みでは、昨年５月のエディンバラ大学に続いて２例目となる。
アイヌ民族の遺骨は、研究などの目的で海外に持ち出されてきた。今回返還されるのは、１８６５年に現在の北海道八雲町と森町で発掘された４体と、千島列島などで発掘された３体。日本政府が返還を求めており、黄川田仁志沖縄・北方担当相がこの日同博物館で開かれた返還式典に出席した。
ダグラス・ガー館長は式典で「遺骨を先祖の地に返すことができ光栄に思う」と述べた。北海道アイヌ協会の大川勝理事長は「ようやく先人たちは故郷へ帰ることができる。きっと心から安堵（あんど）し、喜んでいることと思う」と語った。
返還された遺骨は日本に運ばれた後、国のアイヌ文化施設「民族共生象徴空間（ウポポイ）」（北海道白老町）に安置される予定。
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