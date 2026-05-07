合成メタン普及へ、実証加速＝脱炭素化のカギ、安定調達にも―大阪ガス
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大阪ガスが、都市ガスの脱炭素化の切り札となる合成メタン「ｅ―メタン」普及に向けた実証事業を加速している。世界最大級の製造施設が実証運転を開始したほか、米国からの調達の準備も進む。中東情勢の緊迫で、都市ガスの原料となる液化天然ガス（ＬＮＧ）の供給リスクが浮き彫りとなる中、調達網の多様化にも期待される。
ｅ―メタンは、二酸化炭素（ＣＯ２）と再生可能エネルギー由来の水素を原料に製造する合成メタン。大気中に放出されるＣＯ２を回収して合成するため、燃焼しても大気中のＣＯ２排出量は増加しない。
大阪ガスは、２０３０年度に都市ガス原料の１％をｅ―メタンなどとする方針。昨年の大阪・関西万博では、会場内で発生した生ごみを利用してｅ―メタンを製造し、迎賓館の厨房（ちゅうぼう）などで利用する実証実験を行った。
今年２月には世界最大級のｅ―メタン製造施設が実証運転を開始した。資源開発大手ＩＮＰＥＸと共同で新潟県長岡市に建設し、年間の製造能力は一般家庭約１万世帯分のガス消費量に相当。天然ガスパイプラインへの注入を始めた。
海外調達にも動く。仏エネルギー大手トタルエナジーズ子会社が主導する米ネブラスカ州でのｅ―メタンの製造計画に、東邦ガスや伊藤忠商事とともに参画。３０年度中の操業開始を目指し、製造容量は世界最大級の年間約７万５０００トン。米国内の既設のパイプラインやＬＮＧ基地を活用し、日本に輸出するという。
ｅ―メタンは天然ガスと主成分が同じため、導管やガス機器など既存設備をそのまま使用できる。ただ、現時点では製造コストが高く、量産化に向けた技術開発が課題だ。大阪ガスはｅ―メタン普及の先導役を担うため、「全ての技術開発力を集中させる」（藤原正隆社長）構えだ。
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