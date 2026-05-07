バス衝突、高校生１人死亡＝福島・磐越道、２０人重軽傷―自動車運転処罰法違反容疑で捜査・県警

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６日午前７時４０分ごろ、福島県郡山市熱海町高玉の磐越自動車道上り線でマイクロバスがガードレールに衝突するなど複数台が絡む事故があり、高校生の稲垣尋斗さん（１７）＝新潟市西区＝が死亡、２０人が重軽傷を負った。県警は自動車運転処罰法違反容疑で捜査する方針。

県警高速隊によると、現場は磐梯熱海インターチェンジ近くの緩やかな右カーブで、バスは左側のガードレールに突っ込んだ。稲垣さんは対向車線まで投げ出され、その場で死亡が確認された。死因は失血死。

マイクロバスには運転手の無職男性（６８）＝新潟県胎内市＝と、私立北越高校（新潟市中央区）ソフトテニス部の部員２０人が乗車しており、稲垣さんを除く全員が病院に搬送されたが命に別条はない。また、６人乗りの貨物自動車が折れ曲がったガードレールに衝突し、２人が軽傷を負った。県警は、バスの運転手の回復を待って事情を聴く。

磐越自動車道で発生した死亡事故を巡り、マイクロバスを手配したバス事業者「蒲原鉄道」に立ち入る国土交通省北陸信越運輸局の職員＝７日午前、新潟県五泉市

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