日サウジ、エネ安保で新枠組み＝中東情勢受け、ＥＵとも連携強化

Newsfrom Japan

【ブリュッセル時事】赤沢亮正経済産業相は７日、サウジアラビアのアブドルアジズ・エネルギー相とオンラインで会談し、原油の安定供給などについて協議するタスクフォースを設置することで合意した。週明けから協議を開始する。中東情勢の緊迫化を踏まえ、エネルギー安全保障を巡る両国間協力を強化する。

赤沢氏はこれに先立ち、ブリュッセルで開かれた欧州連合（ＥＵ）との「ハイレベル経済対話」に出席。日本側から堀井巌外務副大臣、ＥＵ側からは欧州委員会のセジュルネ上級副委員長（産業戦略担当）とシェフチョビッチ委員（通商・経済安全保障担当）が参加した。

日ＥＵは中東情勢について意見交換し、共同声明で「安定的で透明性の高いエネルギー市場」の重要性を確認。航行の安全や海上輸送路・インフラ保護を含め、サプライチェーン（供給網）を確保する必要性でも一致した。

「日ＥＵハイレベル経済対話」に出席した赤沢亮正経済産業相（左から２人目）と堀井巌外務副大臣（左端）＝７日、ブリュッセルのＥＵ本部（経済産業省提供・時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]