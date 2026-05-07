バス衝突、高校生１人死亡＝福島・磐越道、２０人重軽傷―運転の６８歳男逮捕・県警

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６日午前７時４０分ごろ、福島県郡山市熱海町高玉の磐越自動車道上り線でマイクロバスがガードレールに衝突するなど複数台が絡む事故があり、高校生の稲垣尋斗さん（１７）＝新潟市西区＝が死亡、２０人が重軽傷を負った。

県警は７日、自動車運転処罰法違反（過失運転致死傷）容疑で、バスを運転していた無職若山哲夫容疑者（６８）＝新潟県胎内市＝を逮捕した。容疑を認め、「速度の見極めが甘かった」と話しているという。

逮捕容疑は６日午前７時４０分ごろ、運転するバスをガードレールなどに衝突させて稲垣さんを死亡させ、１７人を負傷させた疑い。

県警によると、現場は磐梯熱海インターチェンジ近くの緩やかな右カーブで、制限時速８０キロ。若山容疑者は時速９０～１００キロで走行していたと話している。稲垣さんは対向車線まで投げ出され、その場で死亡が確認された。同容疑者は二種免許を持っていないという。

バスには私立北越高校（新潟市中央区）ソフトテニス部の部員２０人が乗車しており、稲垣さんを除く全員が病院に搬送されたが命に別条はない。また、６人乗りの貨物自動車が折れ曲がったガードレールに衝突し、２人が軽傷を負った。

バス事業者の蒲原鉄道（新潟県五泉市）によると、北越高から依頼を受け、営業担当者が同社名義で別のレンタカー業者のバスを手配した。若山容疑者は従業員ではなく、営業担当者が知人を介して依頼。レンタカーを借りる際は営業担当者の免許証を提示したという。

蒲原鉄道には７日午前、国土交通省北陸信越運輸局の職員４人が立ち入り、事故に至る経緯などの聞き取りを行った。

磐越自動車道で発生した死亡事故を巡り、マイクロバスを手配したバス事業者「蒲原鉄道」に立ち入る国土交通省北陸信越運輸局の職員＝７日午前、新潟県五泉市

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