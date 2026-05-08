「スイッチ２」１万円値上げ＝５万９９８０円に―任天堂

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任天堂は８日、家庭用ゲーム機「ニンテンドースイッチ２」の希望小売価格を今月２５日に５万９９８０円へ、１万円引き上げると発表した。半導体メモリーの高騰などが理由。米国やカナダ、欧州でも９月に値上げする。

スイッチ２の販売台数は昨年６月の発売から約１０カ月で１９８６万台に達した。２０２７年３月期は前期比１６．９％減の１６５０万台を見込む。

古川俊太郎社長はオンラインでの記者会見で、値上げ理由について「コスト上昇分を長期に負担すると事業性が難しくなる」と説明。販売は落ち込むものの、「前期と同等の採算性を確保できる」との見通しを示した。旧モデル「ニンテンドースイッチ」も１万円前後値上げする。

２７年３月期の連結業績見通しは減収減益。売上高は１１．４％減の２兆５００億円、純利益は２６．９％減の３１００億円と見込んだ。

任天堂の家庭用ゲーム機「ニンテンドースイッチ２」

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