中東原油、輸送ルート多様化＝ホルムズ封鎖、不安定さも

Newsfrom Japan

エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の実質封鎖が続く中、中東産を中心とした原油の輸送ルートが多様化している。ホルムズ海峡の航行を回避して日本に向かうタンカーが複数確認された。ただ、中東情勢は不安定で、米国やロシアなど調達先の拡大も併せて進められている。

船舶の位置情報サイト「マリントラフィック」などのデータを東大大学院の渡邉英徳教授が分析したところ、５日午前８時時点で、中東や北アフリカから日本に向かうタンカーが計１５隻確認された。内訳は原油タンカーが１１隻、石油・化学製品輸送船が計３隻、液化天然ガス（ＬＮＧ）船が１隻で、一部は既に日本に到着した。

出発地点で最も多かったのは、ホルムズ海峡の「外海」オマーン湾沿いにあるアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のフジャイラ港で、原油タンカーと化学製品輸送船が計７隻航行。同港はホルムズ海峡を通過しない代替ルートの拠点として知られるが、４日にはイランの攻撃により火災が発生したと伝えられた。

また、ペルシャ湾・オマーン湾とはサウジアラビアを挟んで反対側にある、紅海沿いの拠点ヤンブー港を出港した大型原油タンカーも２隻確認された。地中海からスエズ運河、紅海を抜けて日本に向かうタンカーも３隻あり、一部はアルジェリアで貨物を積んだもようだ。

渡邉氏は「４月下旬以降、日本向けの船舶が複数のルートに分散しながら増えている。ホルムズ海峡を通らない、あるいは同海峡外側の拠点を活用した輸送の多重化が進んでいる」と指摘している。

１５隻には、ペルシャ湾に取り残された日本関係の原油タンカーで唯一脱出した出光興産系「ＩＤＥＭＩＴＳＵ ＭＡＲＵ（出光丸）」も含まれる。出光丸はスリランカに寄港後、今月２３日に名古屋港到着を予定している。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]