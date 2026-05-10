ＮＹでジャパンパレード＝５万人に文化をＰＲ

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【ニューヨーク時事】米ニューヨーク・マンハッタンで９日、日本の文化を発信する「ジャパンパレード」が行われ、約１００団体が舞踊や武道、太鼓などを披露しながら練り歩いた。祭りのように屋台も出店。約５万人（主催者発表）の来場者に日本の魅力をアピールした。

開催は今年で５回目で、日系の企業や学校、都道府県出身者の団体などが参加。強い雨に見舞われたが、空手で板を割るパフォーマンスなどに歓声が上がった。

パレードの最後尾では人気漫画「呪術廻戦」の舞台版キャストが登場。日本のアニメグッズを身に着けたニューヨーク在住の女性は「アニメが好きで、キャストが見られてよかった」と楽しそうな様子だった。

屋台では、焼き鳥やたい焼きなどの店の前に行列ができた。たこ焼きを購入した男性は、「すしなどの日本食は食べるが、たこ焼きは初めて。おいしい」と話した。

「ジャパンパレード」で空手を披露する参加者＝９日、米ニューヨーク

「ジャパンパレード」に合わせて出店した屋台でたこ焼きを楽しむ来場者＝９日、米ニューヨーク

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