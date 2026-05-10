過去に「レンタカー代」の請求書＝遠征で手配、顧問「見逃した」―北越高が会見・磐越道事故

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福島県郡山市の磐越自動車道で、私立北越高校（新潟市）のソフトテニス部員らを乗せたマイクロバスがガードレールに衝突し１人が死亡した事故で、同校は１０日夜、記者会見を開いた。同部顧問の寺尾宏治教諭は、過去にも複数回、蒲原鉄道に遠征のバスを手配しており、同社からは「レンタカー代」などの名目で請求書が送られていたと明かした。

寺尾氏は冒頭、バスには荷物が多く、部員との同乗は断念したと説明。自身の車で遠征先に向かったといい、「生徒を安全に引率すべき立場にありながら、惨事を防げなかった。心からおわび申し上げる」と謝罪した。

寺尾氏によると、同部は過去にも複数回、蒲原鉄道を通じ、遠征のバスを手配。そのたびに、同社からは「貸し切りバス」または「レンタカー代、人件費」の名目で請求書が送られていた。レンタカーを使うこともあったためとみられるが、同氏は「請求書の総額を確認するだけで、見逃していた」と語った。

バスはレンタカーで白ナンバーだったが、「自分では確認しなかった。運転手についても（同社の所属か）確認しなかった」とも説明した。

死亡した部員の稲垣尋斗さん（１７）については「人なつっこい性格で、後輩の面倒も優しく見てくれた」と振り返った。「彼より上手な後輩がいたが、明るく盛り上げ役になってくれた。練習の合間に進路の話もしていた」と語った。

同校は会見に先立ち、保護者会を開催。参加者からは「顧問が同乗していれば防げた」「教員としてどうなのか」との声が上がったという。

磐越道バス事故で、記者会見する私立北越高校ソフトテニス部の顧問寺尾宏治教諭＝１０日午後、新潟市中央区

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