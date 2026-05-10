東海道線車内で異臭＝女性１人が搬送―神奈川
Newsfrom Japan社会
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１０日午後４時３５分ごろ、ＪＲ東海道線の横浜～川崎間を走行中の電車内で、「スプレーのようなものがまかれた」と１１９番があった。神奈川県警川崎署員や消防隊員が駆け付けたところ、複数の乗客が異臭がすると訴え、３０代の女性１人が喉に違和感を訴え川崎市内の病院に搬送された。軽症とみられる。
同署によると、スプレーが噴射されているところを目撃した人はおらず、消防のガス検査でも異常は確認されなかった。ただ、複数の乗客が「コショウのような臭いがした」と話しているといい、詳しい状況を調べる。
ＪＲ東日本によると、東海道線は一部区間で一時運休した。
ＪＲ川崎駅のホームでは、警察官らが到着した車両を調べるなど騒然としていた。家族を迎えに川崎駅に来た６０代の男性は「ニュースを見ました。（普段、駅を利用するので）怖いですね」と話した。
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