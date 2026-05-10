東海道線車内で異臭＝女性１人が搬送―神奈川

Newsfrom Japan

１０日午後４時３５分ごろ、ＪＲ東海道線の横浜～川崎間を走行中の電車内で、「スプレーのようなものがまかれた」と１１９番があった。神奈川県警川崎署員や消防隊員が駆け付けたところ、複数の乗客が異臭がすると訴え、３０代の女性１人が喉に違和感を訴え川崎市内の病院に搬送された。軽症とみられる。

同署によると、スプレーが噴射されているところを目撃した人はおらず、消防のガス検査でも異常は確認されなかった。ただ、複数の乗客が「コショウのような臭いがした」と話しているといい、詳しい状況を調べる。

ＪＲ東日本によると、東海道線は一部区間で一時運休した。

ＪＲ川崎駅のホームでは、警察官らが到着した車両を調べるなど騒然としていた。家族を迎えに川崎駅に来た６０代の男性は「ニュースを見ました。（普段、駅を利用するので）怖いですね」と話した。

ＪＲ東海道線車内で異臭がし、川崎駅の改札を慌ただしく出入りする神奈川県警の捜査員ら＝１０日午後、川崎市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]