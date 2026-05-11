終売の菓子、海外で人気復活＝明治の「ハローパンダ」、米で生産拡大へ

Newsfrom Japan

【ニューヨーク時事】日本では売り上げが伸び悩み約４０年前に姿を消した明治（東京）のチョコレートスナック菓子「ハローパンダ」が、海外で人気を伸ばしている。中心となる米国ではスーパーなどで購入でき、２０２４年の売り上げは１８年比約３倍に成長。同社はペンシルベニア州で生産ライン新設などに１００億円を投資し生産を拡大させる計画で、海外菓子事業の柱と位置付け成長を図る。

明治は１９８７年、上野動物園でのジャイアントパンダ「トントン」誕生を契機とした「第２次パンダブーム」に乗るべく、「こんにちはパンダ」を発売。だが、日本の菓子市場での激しい競争の中で８９年に販売を終了した。

一方、「海外版」のハローパンダは９１年、シンガポールでの発売を皮切りに海外展開を開始。現在は世界３０カ国以上で販売し、中でも２０１５年に現地生産を始めた米国の販売額が最大という。

ニューヨーク中心部マンハッタンでは、飲料や菓子類などを販売する店舗の店員が「日本のメーカーが作っているとは知らなかった。いろいろな店で売っている有名なお菓子だ」と話すなど、認知度は高いようだ。インターネット上のブログでは米会員制量販店大手「コストコ」のお薦め商品として紹介されたこともある。

明治の米国現地法人の担当者は、小袋タイプの導入や販売店での販促活動で認知度が向上し、人気につながっていると説明。「幼少期から親しみ、大人になっても購入しているケースもある」と強調する。現在はカリフォルニア州の工場で生産しているが、２７年度末までにペンシルベニア州での生産を始め、３０年度までに米国での売り上げを２４年度比２倍に引き上げる計画を掲げている。

米ニューヨーク中心部マンハッタンの店舗で販売されている明治のチョコレートスナック菓子「ハローパンダ」＝４月１２日

観光客らでにぎわうタイムズスクエア＝３月２４日、米ニューヨーク

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]