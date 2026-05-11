トヨタ、インドに新工場建設へ＝４カ所目、年産５０万台へ引き上げ

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トヨタ自動車は１１日、インド西部マハラシュトラ州の工業団地に完成車工場を建設すると発表した。生産開始は２０２９年前半を予定する。年産１０万台規模で、約２８００人の雇用を見込む。投資額は明らかにしていない。

主力市場の米国ではトランプ政権の高関税措置が重しとなり、中国では現地メーカーとの激しい競争にさらされる。工場新設により、成長著しい世界３位のインド市場での販売拡大を目指す。

インドでは４カ所目の工場となる。現地の所得向上に伴って今後、需要拡大が見込める新型ＳＵＶ（スポーツ用多目的車）を生産する計画。インド国内向けだけでなく、アフリカなど周辺地域への輸出拠点としても活用する方針だ。

トヨタは南部カルナタカ州ビダディに２工場を持ち、２６年に第３工場が稼働を始める。計４工場での生産能力は年約５０万台に達する見通し。

トヨタ自動車のロゴマーク（ＥＰＡ時事）

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