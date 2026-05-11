ＡＴＭから１．３億円窃盗か＝ＡＬＳＯＫグループ会社元社員逮捕―警視庁

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管理などを担当していたＡＴＭから１億３５００万円を盗んだとして、警視庁築地署は１１日までに、窃盗の疑いで、住所不定、警備会社「ＡＬＳＯＫ」グループ会社元社員大山剛容疑者（５７）を逮捕した。「一昨年に両親が亡くなり、仕事にも不満があって人生がどうでもよくなった。自暴自棄になってやった」などと容疑を認めている。

逮捕容疑は昨年１２月２６～３０日、東京都中央区内の銀行ＡＴＭから複数回にわたり計１億３５００万円を盗んだ疑い。

同署によると、大山容疑者は約５年前から「ＡＬＳＯＫ常駐警備」で勤務し、事件当時はＡＴＭの管理などを担当。社内の抜き打ち検査で現金不足が判明し、防犯カメラに同容疑者が盗む姿が映っていたという。

大山容疑者は同月３１日に病気を理由に欠勤して以降、行方が分からなくなったが、京都府内のホテルにいたところを確保された。現金数千万円とブランド品などを所持していた。

同社によると、今年１月下旬に同容疑者を懲戒解雇した。その上で「引き続き捜査へ全面的に協力するとともに、再発防止に努めていく」とのコメントを発表した。

警視庁築地署＝東京都中央区

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