両陛下、来月１３日から訪欧＝オランダ、ベルギーに２週間

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天皇、皇后両陛下が６月１３～２６日の日程で、国賓としてオランダとベルギーを公式訪問されることが１２日の閣議で決定した。皇室と両国の王室は長年にわたる親交があり、日本とベルギーは今年、外交関係樹立１６０周年を迎える。

宮内庁によると、両陛下は６月１３日、羽田空港から政府専用機でオランダの首都アムステルダムに到着。２０日にはベルギーの首都ブリュッセルに移動し、２６日に帰国する。両国での滞在中、歓迎式典や両国王夫妻主催の晩さん会に出席するほか、現地の戦没者記念碑への供花なども行う。首相らとの面会や議会訪問なども予定されている。

かねてオランダのウィレム・アレクサンダー国王とベルギーのフィリップ国王から招待があった。首席随員は石破茂前首相が務め、皇后さまの主治医で精神科医の大野裕氏も随行する。両陛下の国際親善目的での外国訪問は、インドネシア、英国、モンゴルに続き、即位後４度目となる。

天皇、皇后両陛下＝４月２日、皇居・御所（代表撮影）

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