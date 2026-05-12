高市首相、サイバー攻撃対策指示＝最新ＡＩ「ミュトス」念頭

Newsfrom Japan

高市早苗首相は１２日の閣僚懇談会で、人工知能（ＡＩ）の能力向上を踏まえ、政府としてサイバーセキュリティー対策を早急に講じるよう指示した。米アンソロピックの「クロード・ミュトス」を使ったサイバー攻撃の可能性が指摘されていることを踏まえた。近く経済産業省など関係省庁による会議を開き、重要インフラ事業者に向けた対応や脆弱（ぜいじゃく）性の発見・修正などについて検討する。

首相はサイバー安全保障担当を兼ねる松本尚デジタル相に対し、「フロンティアＡＩモデルの性能が向上する中、わが国のサイバーセキュリティーが確保されるよう、政府全体での対応について早急に具体化して実施してほしい」と指示した。

最先端ＡＩのミュトスはシステムの脆弱性を突く能力が高い。松本氏はこの後の記者会見で「（ミュトスが）悪用され、われわれが知らない間に脆弱性を発見され、侵入されるということは避けなければならない」と強調。「関係省庁とよく連携し、対策パッケージを速やかに取りまとめたい」と語った。

首相官邸に入る高市早苗首相＝１２日午前、東京・永田町

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]