与野党、典範改正本格調整へ＝中道が見解、養子案を容認―「夫と子の身分」先送り

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中道改革連合は１２日の執行役員会で、皇族数の確保策について、政府有識者会議が示した２案を認める党見解をまとめた。女性皇族の夫と子に皇族の身分を与えるかどうかについては結論を先送りした。これを受け、衆参両院は１５日に与野党の「全体会議」を再開する。今国会中の皇室典範改正を目指して調整が本格化する見通しだ。

中道の見解は、女性皇族が婚姻後も身分を保持する案について「優先的な方策として認めるべきだ」と明記。旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案に関しても、「慎重な制度設計」を前提に、１９４７年に皇籍離脱した旧１１宮家を対象に「制度化することも考えられる」と容認した。

皇室に残ることを選んだ女性皇族の夫と子の扱いについては「当事者の意向など個別の事情を勘案しながら、適時適切に対応する」と典範改正案の付則に検討条項として盛り込むよう求めた。

与野党の全体会議では皇位継承の議論が先送りされ、皇族数確保策に関する議論のみが進められている。見解は皇位継承の議論が必須との立場から、秋篠宮家の長男悠仁さままでの継承の流れをゆるがせにしないことを前提に「女性天皇の是非なども含め、静かな環境の下で議論を深めていかなければならない」とも強調している。

中道改革連合の党会合であいさつする小川淳也代表＝１２日午後、国会内

記者団の取材に応じる中道改革連合「安定的な皇位継承に関する検討本部」の笠浩史本部長＝１２日午後、国会内

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