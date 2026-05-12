議員任期延長、緊急政令を可能に＝緊急事態条項で「イメージ案」―衆院憲法審

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憲法改正で焦点の一つとなっている緊急事態条項を巡り、衆院法制局などがまとめた「イメージ案」が判明した。大規模災害などの際、国会議員の任期延長や、内閣による「緊急政令」の制定を可能にする内容。１４日の衆院憲法審査会で各党が意見表明し、２１日に討議を行う。

イメージ案は、１２日の衆院憲法審の幹事懇談会で示された。任期延長を可能にする「選挙困難事態」の要件として(1)地震など大規模な自然災害(2)感染症のまん延(3)内乱など社会秩序の混乱(4)外部からの武力攻撃―を例示。内閣が事態を認定し、国会が承認する。

延長中の衆院解散や憲法改正は禁じる。期間の上限については見解を示さず、論点として「１年」や「６カ月」という意見があると記した。

緊急政令は、国会機能の維持が困難になった場合の措置で、法律と同等の効力を持つ。制定時は、国会の事後承認を「求めなければならない」とした。

国会でのオンライン審議を可能にする項目も盛り込んだ。

衆院憲法審査会の幹事懇談会に臨む古屋圭司会長（奥中央）ら＝１２日、国会内

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