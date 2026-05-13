坂本花織さん「青春だった」＝晴れやかに引退会見―フィギュアスケート

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フィギュアスケート女子のミラノ・コルティナ五輪銀メダリストで、３月に現役を引退した坂本花織さん（２６）が１３日、神戸市内で記者会見し、現役生活を振り返って「やり切った気持ちが一番で、さみしさがちょっと。今改めて客観視してみると、一生懸命練習するのはすごく青春なんだな」と感慨深げに話した。

幼少期からの歩みを振り返る映像を見詰めて涙ぐむ場面も。「いろいろな悔しい経験、うれしい経験をした。かけがえのない時間だった」と語る表情は晴れやかだった。

今後はアイスショーに出演しながら、４歳から指導を受けてきた中野園子コーチの下で後進の育成に当たる。「中野先生みたいな先生になりたい。自分らしく指導できたら」と青写真を描いた。

坂本さんは長く日本女子のエースとして活躍。ダイナミックなジャンプと疾走感のある滑りが持ち味で、表現力を含む完成度の高さで勝負した。

五輪は３大会連続で出場し、２０１８年平昌大会６位、２２年北京大会は銅メダル。３月の世界選手権では日本勢最多となる４度目の優勝を遂げ、有終の美を飾った。

◇坂本花織さんの略歴

坂本 花織さん（さかもと・かおり）五輪は１８年平昌から３大会連続で出場。女子で２２年北京大会銅メダル、２６年ミラノ・コルティナ大会銀メダル。世界選手権では初優勝した２２年からの３連覇を含め、日本勢最多の４度優勝。全日本選手権は５連覇を含む通算６度の優勝。２６歳。兵庫県出身。

花束を手に笑顔を見せるフィギュアスケート女子の坂本花織さん＝１３日午前、神戸市中央区

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