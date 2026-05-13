あいちＦＧと三十三ＦＧが統合＝来年４月、総資産１１兆円超に

Newsfrom Japan

あいち銀行を傘下に持つあいちフィナンシャルグループ（ＦＧ）と、三重県が地盤の三十三銀行を傘下に置く三十三ＦＧは１３日、経営統合で基本合意したと発表した。傘下銀行は合併せず、統合した持ち株会社の傘下に入る。来年４月の統合を計画しており、単純合算で総資産は１１兆円超となる。

有力な製造業が集積し、成長が見込める東海地方は金融機関の競争も激しいため、統合で経営基盤を強化したい考え。名古屋市内で開いた記者会見であいちＦＧの伊藤行記社長は、規模の拡大で「今までできなかったことができるようになり、サービスの質が向上する」と強調。三十三ＦＧの道広剛太郎社長は「効率化や顧客利便性向上に資する投資を進め、新たな事業領域への参入も検討したい」と語った。

統合比率や社名、本社所在地などは今後協議する。統合後も両行の名称を維持する「２ブランド」体制とし、管理部門などの一体運営や共同店舗の活用で効率化を図る。両行の合併は現時点で検討していないが、将来的に「メリットが大きいなら選択肢は排除しない」（伊藤氏）という。人員削減は「考えていない」（道広氏）としている。

経営統合で基本合意し、握手するあいちフィナンシャルグループの伊藤行記社長（左）と三十三フィナンシャルグループの道広剛太郎社長＝１３日午後、名古屋市中区

経営統合で基本合意し、記者会見するあいちフィナンシャルグループの伊藤行記社長（左）と三十三フィナンシャルグループの道広剛太郎社長＝１３日午後、名古屋市中区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]