ｉＰＳ製品、初の保険適用＝パーキンソン病治療で―中医協

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中央社会保険医療協議会（厚生労働相の諮問機関）は１３日、人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）を使った再生医療製品で、パーキンソン病の治療に用いる「アムシェプリ」の公的医療保険適用を２０日付で承認した。国内の薬価（公定価格）は約５５００万円に決まった。ｉＰＳ細胞由来の再生医療製品の保険適用は初めて。医療現場での使用が始まる見通しだ。

住友ファーマのアムシェプリは、ｉＰＳ細胞から作った神経細胞で、脳内に移植して運動機能の改善を図る。厚労省が３月、大阪大発のベンチャー企業「クオリプス」による心臓病患者向けの「リハート」とともに、世界初のｉＰＳ細胞を使った再生医療製品として条件・期限付きで製造・販売を承認した。リハートについても、公的保険適用が今夏にも決定する見通しだ。

患者が実際に支払う医療費は、自己負担に上限を設ける高額療養費制度が適用されるため、大幅に抑えられる。

住友ファーマが培養した人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）（同社提供）

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