再審法案、今国会提出へ＝本則改正で抗告「原則禁止」―自民部会が了承

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自民党は１３日、法務部会と司法制度調査会の合同会議を党本部で開き、再審制度を見直す刑事訴訟法改正案を了承した。焦点の再審開始決定に対する検察官の不服申し立て（抗告）を巡り、法務省は同法の本体部分である本則で「原則禁止」とする最終案を提示し、自民が受け入れた。政府は１５日に閣議決定し、今国会に提出する考えだ。

同調査会長の鈴木馨祐前法相は会議後、記者団に「いろんな議論がされた結果として良い法律案になった」と強調。「野党の理解を得られるように全力を尽くしたい」と述べ、今国会成立を目指す方針を示した。

法務省が改正案を修正するのは３回目。本則にある検察官の抗告を認める規定を削除した上で、「十分な根拠がある場合に限り」例外的に認めるとする新たな条文を設けた。抗告した場合は理由を含めて公表することも明記された。

同省は７日の合同会議で、抗告について「十分な理由」がある場合に限る「原則禁止」の規定を付則に盛り込んだ案を提示した。しかし、出席者からは本則への反映を求める声が続出し、了承は見送られた。

自民党の法務部会と司法制度調査会の合同会議であいさつする同調査会長の鈴木馨祐前法相（奥右から２人目）＝１３日午後、東京・永田町の同党本部

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