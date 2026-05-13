再審法案、今国会提出へ＝本則改正で抗告「原則禁止」―自民部会が了承
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自民党は１３日、法務部会と司法制度調査会の合同会議を党本部で開き、再審制度を見直す刑事訴訟法改正案を了承した。焦点の再審開始決定に対する検察官の不服申し立て（抗告）を巡り、法務省は同法の本体部分である本則で「原則禁止」とする最終案を提示し、自民が受け入れた。政府は１５日に閣議決定し、今国会に提出する考えだ。
同調査会長の鈴木馨祐前法相は会議後、記者団に「いろんな議論がされた結果として良い法律案になった」と強調。「野党の理解を得られるように全力を尽くしたい」と述べ、今国会成立を目指す方針を示した。
法務省が改正案を修正するのは３回目。本則にある検察官の抗告を認める規定を削除した上で、「十分な根拠がある場合に限り」例外的に認めるとする新たな条文を設けた。抗告した場合は理由を含めて公表することも明記された。
同省は７日の合同会議で、抗告について「十分な理由」がある場合に限る「原則禁止」の規定を付則に盛り込んだ案を提示した。しかし、出席者からは本則への反映を求める声が続出し、了承は見送られた。
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