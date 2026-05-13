日産、３年ぶり黒字へ＝巨額赤字から転換―２７年３月期

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日産自動車は１３日、２０２７年３月期の連結純損益が２００億円の黒字に転換する見通しだと発表した。前期は工場閉鎖や大幅な人員削減を含むリストラなどで５３３０億円の赤字を計上したが、コスト削減が進み、３年ぶりの黒字化を見込む。今後は新型車を相次いで打ち出す計画で、反転攻勢につなげたい考えだ。

ただ、中東情勢の緊迫化で、燃料や資材の価格高騰などが懸念されている。トランプ米政権が発動した高関税も引き続き重荷で、経営再建の行方は不透明感も強い。

売上高は、前期比８．３％増の１３兆円、営業利益は約３．４倍の２０００億円とした。世界販売台数見通しは、４．７％増の３３０万台。計画している新型車効果などを踏まえ、国内、中国、北米、欧州の主要市場すべてで販売増を見込んだ。

利益面では、中東情勢の緊迫化による輸出停滞や原材料価格の上昇で、上半期だけで１５０億円のコスト上昇につながる見通し。一方、リストラの進展を踏まえ、生産や物流、調達などの費用削減効果を織り込んだ。

２６年３月期連結決算は、純損益が２年連続の巨額赤字に陥った。売上高は４．９％減の１２兆７８億円、営業利益は１６．９％減の５８０億円だった。米高関税が営業利益を２８６０億円押し下げた。リストラに伴う減損損失なども計上した。

２０２６年３月期決算発表記者会見で発言する日産自動車のイバン・エスピノーサ社長（左）。右はジョージ・レオンディス最高財務責任者（ＣＦＯ）＝１３日午後、横浜市西区

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