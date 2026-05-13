常習賭博の判事を訴追請求＝オンラインカジノ、「威信失う」―最高裁

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オンラインカジノで賭博をしたなどとして、常習賭博などの罪で在宅起訴された新潟簡裁の森本暁史判事（５２）について、最高裁は１３日、国会の裁判官訴追委員会に対し、弾劾裁判所に罷免の訴追をするよう請求した。「裁判官の威信を著しく失う非行に該当する」と判断した。

森本判事は秋田県内に居住していた２０２３年４～９月、自身のスマートフォンやタブレットでカジノサイトに６万回以上接続し、バカラ賭博をしたなどとして、先月１７日に秋田地検に在宅起訴された。最高裁によると、事実関係を認めて反省の態度を示しているという。

同委員会が訴追を決定すれば、弾劾裁判所で審理される。ＳＮＳでの不適切投稿を巡り２４年に罷免判決を受けた岡口基一氏を含め、戦後に罷免された裁判官は８人いる。

板津正道・最高裁人事局長の話 現職の判事を訴追請求する事態になったことは誠に遺憾。信頼回復に努める。

最高裁＝東京都千代田区

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