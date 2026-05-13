防衛費増額、ＧＤＰ比３～５％念頭＝自民調査会が論点整理案

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自民党は１３日の安全保障調査会で、安保関連３文書の年内改定に向けた論点整理案を提示した。焦点となる安保関連費の増額について、国内総生産（ＧＤＰ）比３～５％程度を目指す北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）などの取り組みを踏まえて検討する方針を打ち出した。調査会は同案をたたき台に６月上旬にも提言をまとめ、政府に提出する方針だ。

防衛費の増額目標について、会合の出席者からは「数字をしっかり書き込むべきだ」との意見が出た一方、「財源を示さずに数字を軽々に言うべきではない」との声もあったという。

トランプ米政権は防衛分野の負担増を同盟国に要求。高市政権は２０２７年度に防衛費を柱とする安保関連費をＧＤＰ比２％とする目標を昨年末に達成したが、トランプ政権は一段の対応を求めている。

ＮＡＴＯ加盟国は３５年までに中核的国防費をＧＤＰ比３．５％、関連支出を加えて５％とする計画。オーストラリアは３３年までに３％、韓国は可能な限り早期に３．５％との目標を掲げている。

自民党安全保障調査会の会合で発言する浜田靖一会長（中央）＝１３日午後、東京・永田町の同党本部

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