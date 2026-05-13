防衛費増額、ＧＤＰ比３～５％念頭＝自民調査会が論点整理案

政治・外交

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自民党は１３日の安全保障調査会で、安保関連３文書の年内改定に向けた論点整理案を提示した。焦点となる安保関連費の増額について、国内総生産（ＧＤＰ）比３～５％程度を目指す北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）などの取り組みを踏まえて検討する方針を打ち出した。調査会は同案をたたき台に６月上旬にも提言をまとめ、政府に提出する方針だ。

防衛費の増額目標について、会合の出席者からは「数字をしっかり書き込むべきだ」との意見が出た一方、「財源を示さずに数字を軽々に言うべきではない」との声もあったという。

トランプ米政権は防衛分野の負担増を同盟国に要求。高市政権は２０２７年度に防衛費を柱とする安保関連費をＧＤＰ比２％とする目標を昨年末に達成したが、トランプ政権は一段の対応を求めている。

ＮＡＴＯ加盟国は３５年までに中核的国防費をＧＤＰ比３．５％、関連支出を加えて５％とする計画。オーストラリアは３３年までに３％、韓国は可能な限り早期に３．５％との目標を掲げている。

自民党安全保障調査会の会合で発言する浜田靖一会長（中央）＝１３日午後、東京・永田町の同党本部自民党安全保障調査会の会合で発言する浜田靖一会長（中央）＝１３日午後、東京・永田町の同党本部

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