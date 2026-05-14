再審法案、１５日閣議決定＝自民了承、今国会成立目指す

Newsfrom Japan

政府は１５日、再審制度を見直す刑事訴訟法改正案を閣議決定する。再審開始決定に対する検察官の不服申し立て（抗告）について、同法の本則で「原則禁止」と定めた。今国会に提出し、７月１７日の会期末までの成立を目指す。

自民党は１４日の臨時総務会で改正案を正式に了承した。出席者からは近年の冤罪（えんざい）事件を念頭に、法務省や検察に対し「緊張感を持ってほしい」と求める意見が出た。

木原稔官房長官は記者会見で「与党審査でさまざまな意見や指摘をいただき修正したことで、より良い内容のものになった」と述べた。改正案は政府提出法案の中でも特に重要とされる「重要広範議案」の一つで、高市早苗首相が本会議や委員会の審議に出席する。

政府は当初、４月の法案提出を想定していたが、自民の事前審査で一部議員が「抗告禁止」を強く主張。３回の修正を経て今月１３日、本則で「原則禁止」とすることで折り合った。

自民党の臨時総務会に臨む有村治子総務会長（右から２人目）ら。左端は鈴木馨祐前法相＝１４日午前、東京・永田町の同党本部

自民党の臨時総務会に臨む鈴木馨祐前法相（右）＝１４日午前、東京・永田町の同党本部

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]