ＥＮＥＯＳ原油タンカー、ホルムズ通過＝出光に続き２隻目、通航料払わず

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ＥＮＥＯＳ（東京）のグループ会社の原油タンカー「ＥＮＥＯＳ ＥＮＤＥＡＶＯＲ（エネオス・エンデバー）」がホルムズ海峡を通過したことが１４日、分かった。原油を積載し、日本に向けて航行している。５月末から６月初旬に到着する見込みだ。日本向け原油タンカーのペルシャ湾脱出は先月下旬の出光興産系に続いて２隻目。

茂木敏充外相は同日、今回の日本関係船舶の海峡通過に関連し、「通航料は支払っていない」と記者団に述べた。高市早苗首相はＸ（旧ツイッター）に「邦人保護の観点を含め、改めて前向きな動きと受け止めている」と投稿。日本人乗組員４人が乗船していることを明らかにした。

ＥＮＥＯＳホールディングスの宮田知秀社長は同日の決算記者会見で「安全な通過が実現できたことを大変喜ばしく思う」と語った。通過できた理由などの詳細は伏せたが、「イラン側に対する政府関係者の尽力に深く感謝する」と謝意を示した。乗組員の体調に問題はないという。

ＥＮＥＯＳグループ会社の原油タンカー「ＥＮＥＯＳ ＥＮＤＥＡＶＯＲ（エネオス・エンデバー）」（ＥＮＥＯＳ提供）

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