高市首相、英伊訪問を調整＝６月のＧ７サミット時

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高市早苗首相は６月にフランスで開かれる先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）に合わせ、英国とイタリアを訪れて個別に首脳会談を行う方向で調整に入った。イラン情勢やトランプ米政権への対応を巡って意見を交わし、次期戦闘機共同開発の加速や重要鉱物のサプライチェーン（供給網）強化を確認する見通し。政府関係者が１４日、明らかにした。

高市首相の欧州訪問は初めてとなる。

メローニ伊首相とスターマー英首相は１月に相次いで来日し、高市氏と会談した。その際、メローニ氏は早期のイタリア訪問を要請。スターマー氏はロンドン郊外の首相別荘「チェッカーズ」に招待する意向を表明した。

Ｇ７サミットはフランス東部エビアンで６月１５～１７日に予定されており、英伊訪問はその前になる方向。ただ、スターマー氏は英地方選での与党・労働党の大敗によって辞任圧力にさらされており、日程が変わる可能性もある。

首相官邸に入る高市早苗首相＝１４日、東京・永田町

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