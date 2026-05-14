強盗殺人容疑で少年逮捕＝複数人関与か、行方追う―民家襲撃、会社役員の女性死亡・栃木県警

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栃木県上三川町の住宅に押し入り、住人の女性を殺害したなどとして、栃木県警は１４日、強盗殺人の疑いで、自称高校生の少年（１６）＝相模原市＝を逮捕した。認否は明らかにしていない。

押し入った人物はほかにも複数おり、県警は下野署に捜査本部を設置して行方を追うとともに、匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）による事件の可能性も視野に調べる。

逮捕容疑は同日午前９時２３分～同２８分ごろ、同町上神主の住宅に侵入して金品を物色する際、住人の会社役員富山英子さん（６９）を殺害した疑い。

県警によると、富山さんの胸部には、複数の刺し傷があった。県警は司法解剖し、詳しい死因を調べる。

同日午前９時半ごろ、富山さん宅から「強盗です。家族がバールで殴られた」と１１０番があった。

目出し帽をかぶった複数の男が住宅１階の窓から侵入し、富山さんを暴行。駆け付けた富山さんの４０代の長男と３０代の次男もバールで襲われた。警察官が駆け付けたとき室内は荒らされた形跡があった。

県警は同日午後、現場周辺にいた少年の身柄を確保し、任意で事情を聴いていた。４月に現場周辺で不審車両の目撃情報などが複数あるといい、関連を調べる。

栃木県警本部＝宇都宮市

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