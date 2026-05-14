シャープが生成ＡＩ搭載テレビ＝画面でキャラと会話、番組提案も

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シャープは１４日、生成ＡＩ（人工知能）を搭載したテレビを２３日から順次発売すると発表した。テレビ画面に映し出されるほぼ等身大の人型キャラクターと雑談したり、「笑いたい」「リラックスしたい」といった気分を伝えると、お薦め番組を提案してもらったりできる。

２３日に提供を始めるテレビ向けＡＩサービス「ＡＱＵＯＳ（アクオス）ＡＩ」に対応。米オープンＡＩの「チャットＧＰＴ」を基に開発した独自技術で、利用者との会話から好みなどを学習。「大輝（だいき）」と「あゆみ」の２種類の人型キャラが、利用者に寄り添った話し相手となる。

生成ＡＩ搭載のテレビは１５機種を発売予定で、想定価格は約２７万５０００～９３万５０００円。ＡＩサービスは、お薦め番組の提案や操作案内、月５０回までの会話は無料で利用できる。月４９５円のプランで最大４００回などと有料で会話を増やせる。担当者は「ＡＩを使うことでテレビの価値を変えていきたい」と話した。

シャープが始めるテレビ向け人工知能（ＡＩ）サービス「ＡＱＵＯＳ（アクオス）ＡＩ」に対応した新型テレビ＝１４日午後、東京都港区

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