石油元売り、２６年３月期は３社とも増益＝ホルムズ正常化、６～９月以降と想定

Newsfrom Japan

ＥＮＥＯＳホールディングス（ＨＤ）など石油元売り大手３社の２０２６年３月期連結決算が１４日、出そろった。純利益は、中東情勢の悪化による原油価格の高騰で、全社が前期比で２ケタの増益となった。ただ、原油の供給不安は高まっており、各社とも米国などからの代替調達を進める構え。

２６年３月期は、原油の値上がりで燃料油の販売価格が上昇し、利幅が拡大した。一方、２７年３月期は中東情勢の沈静化で原油価格が下落し、利益を圧迫すると予想した。３社はホルムズ海峡の船舶の通航が正常化する時期として６～９月以降との前提を置いている。

ホルムズ海峡は事実上の封鎖が続く。ＥＮＥＯＳＨＤの宮田知秀社長は１４日の記者会見で、「米国産原油を含めた調達先の多様化を進め、ホルムズ海峡を経由しない原油にも注力している」と強調した。出光興産も北米・南米産の代替調達を進めていることを明らかにしており、調達量は全体として「前年比で極端に下がっている状況ではない」（酒井則明社長）と説明している。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]