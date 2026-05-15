長期金利、上昇止まらず＝財政悪化懸念で一時２．７３０％

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財政の悪化懸念やインフレ警戒感などを背景に、長期金利の上昇が止まらない。１５日の東京債券市場で、長期金利の指標となる新発１０年物国債の流通利回りは一時、２．７３０％に急上昇（債券価格は急落）した。日本相互証券によると、１９９７年５月以来、２９年ぶりの高水準。

政府が２０２６年度補正予算案を編成する方向で検討に入り、高市政権による財政拡張が市場で改めて意識された。三井住友トラスト・アセットマネジメントの稲留克俊シニアストラテジストは「財政拡張への警戒感などを背景に、長期金利は年内に３％まで上昇する可能性がある」との見方を示した。

インフレ加速への警戒感も拍車を掛けた。ホルムズ海峡の実質封鎖が長期化するとの見方から、原油先物市場で米国産標準油種ＷＴＩは１バレル＝１００ドル超の高値圏で推移。金利の上昇圧力は世界的に強まっている。

１０年物国債の利回りの変動を示すモニター＝資料（ＡＦＰ時事）

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