佐藤愛子さん死去、１０２歳＝「血脈」「九十歳。何がめでたい」

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「血脈」「戦いすんで日が暮れて」などで知られる直木賞作家の佐藤愛子（さとう・あいこ）さんが４月２９日、老衰のため東京都内の施設で死去した。１０２歳だった。大阪市出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長女杉山響子（すぎやま・きょうこ）さん。故人の遺志でお別れの会は行わない。

父は作家の佐藤紅緑、兄は詩人のサトウハチロー。神戸市の甲南高等女学校（現・甲南女子高校）卒。父の影響もあって文学を志し、１９５０年に同人雑誌「文芸首都」同人となった。同誌に発表した「青い果実」でデビューを果たしたが、その後不遇が続き、５９年に最初の著作「愛子」が刊行された。

６３～６４年に「ソクラテスの妻」と「二人の女」がそれぞれ芥川賞候補、「加納大尉夫人」が直木賞候補となり、作家としての実力が認められるようになった。一方、夫の会社が倒産して困窮し、借金返済のために小説執筆を強いられた。その体験を基にした小説「戦いすんで日が暮れて」でユーモアたっぷりに描き、６９年に直木賞を受賞した。

７９年に「幸福の絵」で女流文学賞を受賞。欲望と情念に惑わされる佐藤一族の壮絶な姿を、１２年の歳月をかけて描いた大河小説「血脈」で２０００年に菊池寛賞、１５年には集大成と位置付けた「晩鐘」で紫式部文学賞をそれぞれ受賞した。

エッセーの名手とも呼ばれた。歯に衣（きぬ）着せぬ物言いで、人生を笑い飛ばす文章は味わい深く、１６年の「九十歳。何がめでたい」は、ミリオンセラーとなった。１７年に旭日小綬章を受章。

佐藤愛子さん

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