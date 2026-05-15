Ｗ杯代表に遠藤、冨安ら＝長友と塩貝滑り込む―サッカー日本代表

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日本サッカー協会は１５日、ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人を発表し、遠藤（リバプール）、冨安（アヤックス）、鎌田（クリスタルパレス）らが選ばれた。過去４大会出場の長友（Ｆ東京）と２１歳の塩貝（ウォルフスブルク）が滑り込んだ。

森保一監督が東京都内で記者会見し、１人ずつ名前を読み上げた。直前に負傷した三笘（ブライトン）、南野（モナコ）は間に合わず、守田（スポルティング）も外れた。Ｗ杯初代表は、鈴木彩（パルマ）、中村（スタッド・ランス）ら１３人。

８大会連続８度目の出場となる日本は、１次リーグＦ組で６月１４日にオランダ、２０日にチュニジア、２５日にスウェーデンと当たる。ベスト８以上の最高成績を目指すチームは、同３日からモンテレイ（メキシコ）で事前キャンプを開始する。

◇サッカーＷ杯日本代表メンバー

【ＧＫ】

早川　友基（２７）　　　　　　　（鹿　島）

大迫　敬介（２６）　　　　　　　（広　島）

鈴木　彩艶（２３）　　　　　　　（パルマ）

【ＤＦ】

長友　佑都（３９）　　　　　　　（Ｆ東京）

谷口　彰悟（３４）　　（シントトロイデン）

板倉　滉　（２９）　　　　　（アヤックス）

渡辺　剛　（２９）　　（フェイエノールト）

冨安　健洋（２７）　　　　　（アヤックス）

伊藤　洋輝（２７）（バイエルンミュンヘン）

瀬古　歩夢（２５）　　　　　（ルアーブル）

菅原　由勢（２５）　　　　　（ブレーメン）

鈴木淳之介（２２）　　　（コペンハーゲン）

【ＭＦ・ＦＷ】

遠藤　航　（３３）　　　　　（リバプール）

伊東　純也（３３）　　　　　　　（ゲンク）

鎌田　大地（２９）　　（クリスタルパレス）

小川　航基（２８）　　（ＮＥＣナイメヘン）

前田　大然（２８）　　　　（セルティック）

堂安　律　（２７）　　（Ｅフランクフルト）

上田　綺世（２７）　　（フェイエノールト）

田中　碧　（２７）　　　　　　　（リーズ）

中村　敬斗（２５）　　　（スタッドランス）

佐野　海舟（２５）　　　　　　（マインツ）

久保　建英（２４）　　　（Ｒソシエダード）

鈴木　唯人（２４）　　　　（フライブルク）

塩貝　健人（２１）　　（ウォルフスブルク）

後藤　啓介（２０）　　（シントトロイデン）

（Ｅフランクフルトはアイントラハト・フランクフルト、Ｒソシエダードはレアル・ソシエダード）。

サッカーＷ杯北中米３カ国大会のメンバーを発表する日本代表の森保一監督＝１５日午後、東京都港区サッカーＷ杯北中米３カ国大会のメンバーを発表する日本代表の森保一監督＝１５日午後、東京都港区

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