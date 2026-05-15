Ｗ杯代表に遠藤、冨安ら＝長友と塩貝滑り込む―サッカー日本代表

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日本サッカー協会は１５日、ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人を発表し、遠藤（リバプール）、冨安（アヤックス）、鎌田（クリスタルパレス）らが選ばれた。過去４大会出場の長友（Ｆ東京）と２１歳の塩貝（ウォルフスブルク）が滑り込んだ。

森保一監督が東京都内で記者会見し、１人ずつ名前を読み上げた。直前に負傷した三笘（ブライトン）、南野（モナコ）は間に合わず、守田（スポルティング）も外れた。Ｗ杯初代表は、鈴木彩（パルマ）、中村（スタッド・ランス）ら１３人。

８大会連続８度目の出場となる日本は、１次リーグＦ組で６月１４日にオランダ、２０日にチュニジア、２５日にスウェーデンと当たる。ベスト８以上の最高成績を目指すチームは、同３日からモンテレイ（メキシコ）で事前キャンプを開始する。

◇サッカーＷ杯日本代表メンバー

【ＧＫ】

早川 友基（２７） （鹿 島）

大迫 敬介（２６） （広 島）

鈴木 彩艶（２３） （パルマ）

【ＤＦ】

長友 佑都（３９） （Ｆ東京）

谷口 彰悟（３４） （シントトロイデン）

板倉 滉 （２９） （アヤックス）

渡辺 剛 （２９） （フェイエノールト）

冨安 健洋（２７） （アヤックス）

伊藤 洋輝（２７）（バイエルンミュンヘン）

瀬古 歩夢（２５） （ルアーブル）

菅原 由勢（２５） （ブレーメン）

鈴木淳之介（２２） （コペンハーゲン）

【ＭＦ・ＦＷ】

遠藤 航 （３３） （リバプール）

伊東 純也（３３） （ゲンク）

鎌田 大地（２９） （クリスタルパレス）

小川 航基（２８） （ＮＥＣナイメヘン）

前田 大然（２８） （セルティック）

堂安 律 （２７） （Ｅフランクフルト）

上田 綺世（２７） （フェイエノールト）

田中 碧 （２７） （リーズ）

中村 敬斗（２５） （スタッドランス）

佐野 海舟（２５） （マインツ）

久保 建英（２４） （Ｒソシエダード）

鈴木 唯人（２４） （フライブルク）

塩貝 健人（２１） （ウォルフスブルク）

後藤 啓介（２０） （シントトロイデン）

（Ｅフランクフルトはアイントラハト・フランクフルト、Ｒソシエダードはレアル・ソシエダード）。

サッカーＷ杯北中米３カ国大会のメンバーを発表する日本代表の森保一監督＝１５日午後、東京都港区

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