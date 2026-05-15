３メガ銀の純利益、初の５兆円超え＝金利上昇で過去最高―２６年３月期

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三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループなど３メガバンクグループの２０２６年３月期連結決算が１５日、出そろった。純利益の合計は前期比３３．９％増の５兆２５８８億円と、３年連続で過去最高を更新し、初めて５兆円を超えた。日銀の利上げによる金利上昇が追い風となり、貸し出しによるもうけとなる利ざやが拡大した。

三菱ＵＦＪの純利益は３０．３％増の２兆４２７２億円と２兆円の大台に乗り、三井住友フィナンシャルグループ（ＦＧ）は３４．４％増の１兆５８２９億円だった。みずほフィナンシャルグループは４１．０％増の１兆２４８６億円と、初めて１兆円台を確保した。

企業の堅調な資金需要を受けて貸出金が増加基調の中、金利上昇で本業の収益が拡大したほか、Ｍ＆Ａ（合併・買収）関連などの手数料収入も伸びた。一方、中東情勢の不安定化による取引先の業績悪化をにらみ、融資の焦げ付きに備えた貸倒引当金を積む動きが相次いだ。

決算について記者会見する三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの半沢淳一社長＝１５日午後、東京都千代田区

（左から）三菱ＵＦＪ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行の看板

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