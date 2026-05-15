皇族確保、来週にも議長案＝女性身分保持・男系養子で集約へ

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衆参両院の正副議長は１５日、与野党の代表を衆院議長公邸に集め、安定的な皇位継承に向けた皇族数確保策を検討する「全体会議」を開いた。森英介衆院議長は終了後の記者会見で、今国会中の皇室典範改正を目指す方針を重ねて表明。来週にも衆参正副議長案を各党に提示する意向を示した。政府有識者会議が示した２案を軸に早期に意見集約を図りたい考えだ。

与野党は２０２４年に全体会議で協議を始め、政府有識者会議が示した(1)女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する(2)旧宮家の男系男子が養子として皇籍に復帰する―の２案を検討してきた。

中道改革連合の笠浩史氏は１５日の会議で「優先的な方策」として(1)案に賛成し、(2)案についても「慎重な制度設計」を前提に容認する立場を説明した。森氏が４月の前回会議で、立憲民主党系と公明党系で意見が割れていた中道に見解の取りまとめを要請していた。

(1)案を巡り、笠氏は夫や子に皇族の身分を与えるかどうかを、皇室典範改正案の付則に検討事項として盛り込むよう主張した。自民党の小林鷹之政調会長は「配偶者と子に身分を認めることは皇室の在り方の根幹に関わる」と反対を表明。国民民主党の玉木雄一郎代表も同調した。

２案のうち、(1)案については各党がおおむね賛成し、(2)案については自民や日本維新の会などが「第１優先」と位置付けている。

皇族数確保に関する全体会議後に記者会見する森英介衆院議長＝１５日午後、東京・永田町の衆院議長公邸

衆参両院正副議長、与野党の代表らが出席した皇族数確保に関する全体会議＝１５日午後、東京・永田町の衆院議長公邸

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