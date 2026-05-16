新たに１６歳少年３人逮捕＝強盗殺人容疑、計４人に―高齢女性殺害・栃木県警

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栃木県上三川町の住宅に男らが押し入り、住人女性（６９）が殺害された事件で、県警は１６日までに、強盗殺人容疑で、いずれも１６歳で相模原市の自称高校生と高校生、川崎市の高校生の少年３人を新たに逮捕した。逮捕者は計４人となった。

県警によると、２人目に逮捕された自称高校生は、１４日に逮捕された別の高校生の少年（１６）＝相模原市＝と同じ高校に通っていたことがあり、他の２人と知人関係にある。１人目と３人目の関係は捜査中としている。県警は匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）に誘われて事件に関与したとみて、詳しい経緯を調べる。

逮捕容疑は１４日午前９時２５分ごろ、同町上神主の住宅に侵入して金品を物色する際、富山英子さんを何らかの凶器で突き刺すなどし、出血性ショックで殺害した疑い。

県警によると、逮捕された少年らが住宅に侵入。２人目に逮捕された少年らは車で現場から逃走していた。この少年が免許を取得できる年齢に達していないのに運転していたとみられ、逃走に使われたとみられる車が自宅近くで見つかった。

最初に逮捕された少年は車に乗り遅れた可能性があり、事件後に現場周辺を歩いているところを確保された。県警は１６日、１人目の少年を送検。侵入した少年らのほかにも関与した人物がいるとみて捜査する。

栃木県警本部

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