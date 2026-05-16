野党、補正編成で高市首相追及へ＝初の党首討論、攻防激化

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週明けの国会は、２０日に予定される今国会初の党首討論が最大のヤマ場となる。中東情勢の混迷が続く中、原油を含む物価高対策が争点。高市早苗首相は２０２６年度補正予算案を編成する検討に入ったが、野党は対応が後手に回っていると追及する構えで、党首同士が激しく火花を散らしそうだ。

首相はこれまでの国会審議で、野党から補正編成を再三求められても「現時点で直ちに必要な状況とは考えていない」と慎重な姿勢を崩さなかった。このタイミングでの検討入りに、野党側からは「当然だし、遅すぎる」と厳しい声が上がる。

国民民主党の玉木雄一郎代表は１５日、記者団に「物価再燃で困っている方がたくさんいる。首相に党首討論で直接伝えたい」と宣言。ガソリン代や電気・ガス料金の補助継続などを掲げ、財源として３兆円規模の補正編成を迫る方針だ。

一方、中道改革連合と立憲民主、公明両党は同日、緊急経済対策を求める集会を国会内で開いた。立民の徳永エリ政調会長は、ナフサなどの供給不安が高まっていることを踏まえ、「（政府は）現場の実態を把握しているのか。認識が乖離（かいり）している」と批判。中道の岡本三成政調会長は「３党として政府の背中を押すことに取り組みたい」と訴えた。

ただ、今回の党首討論には６野党が参加する。全体で４５分の討論時間のうち、各党の持ち時間は国民民主１２分、中道１０分、立民９分、参政党６分、公明５分、チームみらい３分と細切れ。首相との論戦がどこまで深まるかは見通せない。

補正予算案の今国会成立には、６月中旬までの審議入りが必須とされる。会期末は７月１７日のため、審議日程に余裕は乏しそうだ。少数与党の参院では野党の協力が不可欠で、首相がどのように理解を求めるかも焦点となる。

首相官邸に入る高市早苗首相＝１５日、東京・永田町

記者会見する国民民主党の玉木雄一郎代表＝１２日、国会内

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