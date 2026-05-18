全国１０ブロックで産業集積＝重点分野に「半導体」「ＧＸ」―政府

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政府は１８日、地域経済の活性化に関する副大臣会議を開き、企業の大規模投資を呼び込む産業クラスターの形成に向けた計画の素案を示した。全国１０ブロック（北海道、東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州、沖縄）で、「半導体」「グリーントランスフォーメーション（ＧＸ）」など、産業集積を検討する重点分野を挙げた。６月にも策定する「地域未来戦略」の柱とする。

ラピダスの工場が建設される北海道や、台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）が進出した熊本県がある九州のほか、北陸、中部などが半導体産業の集積を目指す。ＧＸは、原発や再生可能エネルギーといった脱炭素電源が多く立地する東北などが挙げた。

関東は、成田空港を核とした「航空」を掲げ、近畿は、次世代の移動手段として期待される「空飛ぶクルマ」の拠点を目指す。中国、四国は「造船」、沖縄は「医療・バイオ」などを候補とした。

首相官邸

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