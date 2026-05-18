英に備蓄薬「アビガン」提供＝ハンタウイルス集団感染―厚労省
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上野賢一郎厚生労働相は１８日、厚労省で取材に応じ、ハンタウイルスに関連し、政府が備蓄している抗ウイルス薬「アビガン」を英国に提供したことを明らかにした。大西洋航行中だったクルーズ船での集団感染の疑いで、同国は日本人乗客らを受け入れている。
厚労省によると、両政府の覚書に基づいて英国から要請があり、１５日（現地時間）に提供した。日本国内の備蓄に影響はないという。
アビガンは日本の製薬会社が開発し、国内ではインフルエンザなどの治療薬として承認されている。ハンタウイルスは治療薬がなく、アビガンの人に対する臨床実験データはないが、動物実験で生存率が向上した。英国は、濃厚接触者の発症予防に使用するとしている。
上野氏は、英国が日本人乗客１人を受け入れ、健康観察していることに謝意を表明。「感染拡大防止に向け、国際社会と緊密に連携していく」と述べた。
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