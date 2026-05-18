英に備蓄薬「アビガン」提供＝ハンタウイルス集団感染―厚労省

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上野賢一郎厚生労働相は１８日、厚労省で取材に応じ、ハンタウイルスに関連し、政府が備蓄している抗ウイルス薬「アビガン」を英国に提供したことを明らかにした。大西洋航行中だったクルーズ船での集団感染の疑いで、同国は日本人乗客らを受け入れている。

厚労省によると、両政府の覚書に基づいて英国から要請があり、１５日（現地時間）に提供した。日本国内の備蓄に影響はないという。

アビガンは日本の製薬会社が開発し、国内ではインフルエンザなどの治療薬として承認されている。ハンタウイルスは治療薬がなく、アビガンの人に対する臨床実験データはないが、動物実験で生存率が向上した。英国は、濃厚接触者の発症予防に使用するとしている。

上野氏は、英国が日本人乗客１人を受け入れ、健康観察していることに謝意を表明。「感染拡大防止に向け、国際社会と緊密に連携していく」と述べた。

英国へのアビガン提供について取材に応じる上野賢一郎厚生労働相＝１８日午前、東京都千代田区

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