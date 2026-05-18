ズワイガニ漁獲枠を決定＝日本海側は縮小、サンマも減―水産庁審議会

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水産庁は１８日の水産政策審議会（農林水産相の諮問機関）の分科会で、ズワイガニやサンマなどの新たな漁獲可能量を決めた。ズワイガニについては、主要産地の日本海側で漁獲枠を減らし資源回復に努めることにした。

ズワイガニの漁獲枠は７月から１年間適用する。日本海側のうち島根県から富山県海域では現行の３７００トンから３０００トンに、新潟県から秋田県海域は９１０トンから８７０トンにそれぞれ縮小する。北海道周辺は計１０４３トン、岩手・宮城両県沖を中心とする太平洋側は２０トンの現状枠をそれぞれ維持する。

不漁傾向が続くサンマは、今年１月からの漁獲枠を昨年の９万５６２３トンから９万１５５４トンに減らすことが決まった。また、スルメイカは３月までの１年間の漁獲量が、漁獲枠を２３１トン超過。この分を、特に超過が大きかった青森、岩手、宮城、茨城、高知各県に対し、４月からの今季の枠で「応分の負担」を求めるかどうかなどを議論した。

ズワイガニ＝資料（ＡＦＰ時事）

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