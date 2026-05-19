少年ら、指示役夫婦と当日面識＝トクリュウ上役介在か―強盗殺人事件・栃木県警

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栃木県上三川町の民家で親子３人が死傷した事件で、強盗殺人容疑で逮捕された実行役の１６歳の少年４人が、指示役とみられる竹前海斗（２８）、美結（２５）両容疑者夫婦と事件当日に初めて会っていたことが１９日、捜査関係者への取材で分かった。夫婦から高級外車を貸し与えられて現場に向かったとみられ、スマートフォンを通じて指示を受けていたという。

県警は少年４人のうち１人が匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）の上役を通じてリクルートされ、指示役の夫婦に引き合わされた可能性があるとみて調べている。

横浜市在住の竹前容疑者夫婦と、相模原市や川崎市在住の少年４人は１４日午前、共謀して、上三川町上神主の民家に強盗目的で侵入し富山英子さん（６９）を殺害した疑いが持たれている。富山さんには２０カ所以上の刺し傷があり、駆け付けた長男と次男も襲われた。

捜査関係者によると、少年４人は白色セダン型の高級外車で現場に向かったという。事件後は２人が車で逃走。乗り遅れた１人は歩いているところを捜査員に見つかり、もう１人はヒッチハイクして戻っていた。

車は竹前容疑者夫婦から当日に貸し与えられ、この時に初めて互いに面識を持ったもようだ。栃木県内に入った後も夫婦と接触した形跡があり、６人が一堂に会したとみられ、一部の少年は「夫婦に実行を頼まれた」と供述している。車は２人目の逮捕者となった少年の自宅近くで発見され、県警が押収した。

少年４人は１５、１６両日に相次ぎ逮捕された。竹前容疑者は１７日、羽田空港の国際線のターミナル出発口で身柄を確保され、美結容疑者は生後７カ月の長女と一緒に神奈川県内のビジネスホテルにいるところを見つかった。

栃木県警本部＝宇都宮市

送検のため、宇都宮東署を出る竹前美結容疑者（右から２人目）＝１９日午前、宇都宮市

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